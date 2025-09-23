Форма поиска по сайту

23 сентября, 19:15

Транспорт

В МВД опровергли сообщения о введении дополнительных обременений на машины с правым рулем

В МВД опровергли сообщения о введении дополнительных обременений на машины с правым рулем. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на праворульные авто наложат утилизационный сбор, поэтапную замену и другие ограничения.

Однако в ведомстве выступили против таких мер. Там отметили, что сейчас в России готовится проект новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортвидеоЕкатерина Фоменко

