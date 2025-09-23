В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 23 сентября

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ярославском и Ленинградском шоссе, а также Кутузовском проспекте в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ в Лефортовском и Гагаринском тоннелях, в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.