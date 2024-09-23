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23 сентября, 22:15

Транспорт

Новости часа: в Москве открылась новая трамвайная линия

Новости часа: в Москве открылась новая трамвайная линия

Всемирная акция "День без автомобиля" прошла в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 сентября

Более 130 млн человек воспользовались МЦД-3 с момента запуска

Новости часа: новая трамвайная линия связала шесть районов Москвы

Новые выделенные полосы появятся в Москве в октябре

Новости часа: новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского планируют продлить

Собянин: трамвайный маршрут № 2 пойдет от 3-й Владимирской до Курского вокзала

"Мой район. Новости": мэр Москвы сообщил об открытии новой трамвайной линии

Еще 13 км выделенных полос для городского транспорта появится в Москве осенью

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли новую трамвайную линию, которая связала шесть районов города, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Более 3 тысяч москвичей оформили в августе договоры о переселении по реновации. Это информация департамента городского имущества.

Первые заморозки с начала осени зафиксировали в Московском регионе, уточнили в центре погоды "Фобос".

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