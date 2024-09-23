23 сентября, 22:15Транспорт
Новости часа: в Москве открылась новая трамвайная линия
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли новую трамвайную линию, которая связала шесть районов города, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Более 3 тысяч москвичей оформили в августе договоры о переселении по реновации. Это информация департамента городского имущества.
Первые заморозки с начала осени зафиксировали в Московском регионе, уточнили в центре погоды "Фобос".