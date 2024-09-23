Новости часа: в Москве открылась новая трамвайная линия

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли новую трамвайную линию, которая связала шесть районов города, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Более 3 тысяч москвичей оформили в августе договоры о переселении по реновации. Это информация департамента городского имущества.

Первые заморозки с начала осени зафиксировали в Московском регионе, уточнили в центре погоды "Фобос".

