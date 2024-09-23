Новости часа: новая трамвайная линия связала шесть районов Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли новую трамвайную линию, которая связала шесть районов города, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Более 3,1 тысячи москвичей оформили в августе договоры о переселении по реновации, заявили в департаменте городского имущества.

Температура воздуха в Москве впервые за месяц опустилась ниже нормы, рассказали синоптики.