23 сентября, 20:00Транспорт
Новости часа: новая трамвайная линия связала шесть районов Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли новую трамвайную линию, которая связала шесть районов города, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Более 3,1 тысячи москвичей оформили в августе договоры о переселении по реновации, заявили в департаменте городского имущества.
Температура воздуха в Москве впервые за месяц опустилась ниже нормы, рассказали синоптики.