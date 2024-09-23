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23 сентября, 20:00

Транспорт

Новости часа: новая трамвайная линия связала шесть районов Москвы

Новости часа: новая трамвайная линия связала шесть районов Москвы

Новые выделенные полосы появятся в Москве в октябре

Новости часа: новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского планируют продлить

Собянин: трамвайный маршрут № 2 пойдет от 3-й Владимирской до Курского вокзала

"Мой район. Новости": мэр Москвы сообщил об открытии новой трамвайной линии

Еще 13 км выделенных полос для городского транспорта появится в Москве осенью

Сергей Собянин: открылась новая трамвайная линия на улице Сергия Радонежского

Мэр Москвы сообщил об открытии новой трамвайной линии

Пассажиры более 12 часов не могли вылететь из Абу-Даби в Москву

"Мой район. Новости": еще 8 поездов серии "Москва" запустили на Сокольнической линии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли новую трамвайную линию, которая связала шесть районов города, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Более 3,1 тысячи москвичей оформили в августе договоры о переселении по реновации, заявили в департаменте городского имущества.

Температура воздуха в Москве впервые за месяц опустилась ниже нормы, рассказали синоптики.

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