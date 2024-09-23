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23 сентября, 17:45

Транспорт

Еще 13 км выделенных полос для городского транспорта появится в Москве осенью

Еще 13 км выделенных полос для городского транспорта появится в Москве осенью

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Более 13 километров выделенных полос для общественного транспорта появится в Москве этой осенью. Их оборудуют в центре города и других округах столицы. Согласно подсчетам, время в пути для местных жителей сократится в три раза.

Выделенные полосы сделают на улицах Пресненский Вал, Планерной и Нижегородской, на дублерах Калужского шоссе, возле станции метро "Потапово", на пересечении улиц Атласова и Бианки, на новом участке трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Они охватят 73 городских и областных маршрута, на которых совершают более 290 тысяч поездок в будний день, сказал руководитель проекта по информированию управления развития маршрутной сети наземного транспорта Дептранса Никита Качарава.

Заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова добавила, что самый важный показатель работы транспортной системы – это доля поездок на городском транспорте от общего числа поездок в мегаполисе. По этому параметру Москва демонстрируют один из лучших результатов в мире.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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