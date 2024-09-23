Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 14:15

Транспорт

Новая трамвайная линия открыта в Таганском районе Москвы

Новая трамвайная линия открыта в Таганском районе Москвы

Пассажиры более 12 часов ждали вылета в Москву из Абу-Даби

В Москве и области ожидаются заморозки 24 и 25 сентября

Еще один маршрут речного электротранспорта появится в Москве в 2025 году

Более 13 км выделенных полос для городского транспорта появится в Москве

Новости Московского транспорта

Новости часа: технологические конкурсы помогают Москве внедрять передовые разработки

ЦППК полностью обновила парк подвижного состава на МЦД-3

Столичный Дептранс рассказал о дорожной ситуации 23 сентября

"Мой район. Новости": МСД стал одной из самых популярных городских автомагистралей

Новую трамвайную линию открыли 23 сентября в Таганском районе Москвы. Трамваи запущены на исторической стороне улицы Сергия Радонежского.

Как отметил Сергей Собянин, удобные маршруты получат порядка 700 тысяч москвичей. В частности, жители ВАО смогут без пересадок добираться до Курского вокзала. Новая двухпутная линия соединяет действующие трамвайные пути – на шоссе Энтузиастов и Андроньевской площади.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика