Новая трамвайная линия открыта в Таганском районе Москвы

Новую трамвайную линию открыли 23 сентября в Таганском районе Москвы. Трамваи запущены на исторической стороне улицы Сергия Радонежского.

Как отметил Сергей Собянин, удобные маршруты получат порядка 700 тысяч москвичей. В частности, жители ВАО смогут без пересадок добираться до Курского вокзала. Новая двухпутная линия соединяет действующие трамвайные пути – на шоссе Энтузиастов и Андроньевской площади.

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