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23 сентября, 12:15

Транспорт

Еще один маршрут речного электротранспорта появится в Москве в 2025 году

Еще один маршрут речного электротранспорта появится в Москве в 2025 году

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Еще один маршрут речного электротранспорта планируется запустить в Москве в следующем году. Об этом сообщили в Дептрансе.

Сейчас специалисты проводят исследования и моделируют транспортные потоки. Максимально качественно продумывается инфраструктура, чтобы жители Даниловского, Таганского, Замоскворечья и Южнопортового районов получили доступ к новому виду передвижения.

Регулярный речной транспорт уже доказал свою эффективность, говорят в Дептрансе. После запуска на электросудах проехали свыше 1,3 миллиона раз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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