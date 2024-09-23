Более 13 км выделенных полос для городского транспорта появится в Москве

Более 13 километров выделенных полос для общественного транспорта появится в Москве этой осенью. Их оборудуют и в центре города, и в округах. Согласно подсчетам, время в пути для местных жителей сократится в три раза.

Руководитель проекта по информированию управления развития маршрутной сети наземного транспорта Дептранса Никита Качарава рассказал, что выделенные полосы появятся на улицах Пресненский вал, Планерная и Нижегородская, на дублерах Калужского шоссе, возле станции метро "Потапово", на пересечении улиц Атласова и Бианки, на новом участке трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Они охватят 73 городских и областных маршрута, на которых совершают более 290 тысяч поездок в рабочий день, добавил он.

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