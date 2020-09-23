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23 сентября, 14:30

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Новости Московского транспорта

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В честь закрытия мотосезона в столице прошел традиционный Мотофестиваль, в котором приняли участие более 12 тысяч человек. Колонна мотоциклистов проехала от Зубовской улицы по Садовому кольцу и финишировала на Воробьевых горах.

"В столице работают более 15,6 тысячи водителей автобусов, электробусов и трамваев. Работники транспортного комплекса Москвы повышают регулярно повышают квалификацию в Корпоративном университете Московского транспорта и демонстрируют отличные результаты на конкурсах профессионального мастерства", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Новые турникеты появились на станции БКЛ "Марьина Роща". Корпус турникета позволит увеличить пропускную способность до 30%.

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