Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В честь закрытия мотосезона в столице прошел традиционный Мотофестиваль, в котором приняли участие более 12 тысяч человек. Колонна мотоциклистов проехала от Зубовской улицы по Садовому кольцу и финишировала на Воробьевых горах.

"В столице работают более 15,6 тысячи водителей автобусов, электробусов и трамваев. Работники транспортного комплекса Москвы повышают регулярно повышают квалификацию в Корпоративном университете Московского транспорта и демонстрируют отличные результаты на конкурсах профессионального мастерства", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Новые турникеты появились на станции БКЛ "Марьина Роща". Корпус турникета позволит увеличить пропускную способность до 30%.