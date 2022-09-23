В Сети появились сообщения, что внедорожники могут забрать для нужд армии РФ

В Сети появились сообщения о том, что внедорожники в России находятся на военно-транспортном учете. Другими словами, их могут забрать для нужд армии. Но официальных данных так и не было.

Так ли это? И что означает военно-транспортная обязанность? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.