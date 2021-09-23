Москвичи проголосуют за название для новой станции МЦД на портале "Активный гражданин"

Москвичи выбирают имя для новой станции МЦД, которая появится возле метро "Комсомольская". Проголосовать можно на сайте "Активный гражданин".

Соревнуются два названия: Каланчевская и Площадь трех вокзалов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.