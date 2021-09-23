В ГИБДД отменили штрафы за превышение средней скорости

В ГИБДД отказались штрафовать водителей с помощью парных камер. Такая практика, когда наказывали за превышение средней скорости на определенном участке, действовала семь лет.

Фиксировали нарушение с помощью двух камер, которые находились на расстоянии нескольких километров друг от друга. Это вызывало массу претензий со стороны граждан, ведь даже понятие "средняя скорость" в правилах дорожного движения нет.

В Госавтоинспекции не уточнили, почему решили больше не наказывать водителей за подобное нарушение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.