Москвичи рассказали, пугают ли их новые технологии оплаты проезда в метро

Весной 2021 года в московском метро могут запустить работу системы оплаты проезда при помощи сканирования лица. Мэрия Москвы сообщила о тестировании новой технологии FacePay.

А пока на пассажирах тестируют сервис, когда оплачивать поездку можно с помощью гаджета и приложения "Метро Москвы". Проходить через турникет люди смогут с помощью виртуальной карты.

Телеканал Москва 24 запустил опрос в соцсети "ВКонтакте". Пользователей спрашивают, не пугают ли их такие технологии будущего. Проголосовали уже более 700 человек.

32% считают, что это здорово и удобно. А подавляющее большинство – 68% – боятся новых технологий. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.



