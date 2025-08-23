Девять новых магистральных маршрутов запустили в Москве с начала года, они позволяют быстрее добраться до другого района или остановок городского транспорта. Интервал движения составляет 5–6 минут, а пересадки между магистральными и другими маршрутами – бесплатные.

Один из самых популярных таких маршрутов проходит по всей северо-западной хорде и проезжает 7 станций метро, МЦК И МЦД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

