Станция метро "Потапово" улучшит транспортную доступность для 170 тыс жителей Коммунарки

Работы по запуску станции "Потапово" Сокольнической линии метро вышли на финишную прямую. Ожидается, что платформа сделает транспорт еще доступнее для 170 тысяч жителей Коммунарки. Помимо этого, 27 тысяч москвичей получат метро в пешей доступности.

Благодаря открытию новой конечной Сокольнической линии метро пассажиры смогут экономить на поездках до 40 минут в день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

