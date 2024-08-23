Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

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23 августа, 16:15

Транспорт

Станция метро "Потапово" улучшит транспортную доступность для 170 тыс жителей Коммунарки

Станция метро "Потапово" улучшит транспортную доступность для 170 тыс жителей Коммунарки

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Работы по запуску станции "Потапово" Сокольнической линии метро вышли на финишную прямую. Ожидается, что платформа сделает транспорт еще доступнее для 170 тысяч жителей Коммунарки. Помимо этого, 27 тысяч москвичей получат метро в пешей доступности.

Благодаря открытию новой конечной Сокольнической линии метро пассажиры смогут экономить на поездках до 40 минут в день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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