Новости регионов: лайнер МС-21 выполнил фигуру высшего пилотажа в небе над Иркутском

Фигуру высшего пилотажа исполнил гражданский лайнер МС-21 в небе над Иркутском. Эти фигуры являются частью тренировочного полета. В субботу, 24 августа, иркутский авиазавод отметит свое 90-летие. В небе над сибирским городом пролетят Су-30, Як-130, а также пилотажная группа "Русские Витязи".

Также стало известно, что в Новосибирске задержали двух местных жителей. Их подозревают в организации незаконной миграции. Через свои фирмы они вносили в документы ложные сведения о местах проживания приезжих и заключали фиктивные трудовые договоры. За свои услуги мужчины получали от трех до четырех тысяч рублей. Во время обысков у задержанных полицейские изъяли смартфоны, ноутбуки, банковские карты и другие доказательства. Возбуждено уголовное дело.

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