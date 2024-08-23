Более 150 зарубежных гостей приехали на Международный транспортный саммит в Москву

Свыше 150 гостей из разных стран мира приехали на Международный транспортный саммит в Москву.

На экспертной площадке мероприятия выявляют тренды развития транспортной сферы, обмениваются международным опытом в передовых технологиях, а также создают новые деловые связи в области развития городской среды. Участники саммита обсудят высокоскоростные железнодорожные магистрали, безопасность и организацию дорожного движения, цифровые сервисы и билетные системы.

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