Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

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23 августа, 14:45

Транспорт

Более 150 зарубежных гостей приехали на Международный транспортный саммит в Москву

Более 150 зарубежных гостей приехали на Международный транспортный саммит в Москву

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Свыше 150 гостей из разных стран мира приехали на Международный транспортный саммит в Москву.

На экспертной площадке мероприятия выявляют тренды развития транспортной сферы, обмениваются международным опытом в передовых технологиях, а также создают новые деловые связи в области развития городской среды. Участники саммита обсудят высокоскоростные железнодорожные магистрали, безопасность и организацию дорожного движения, цифровые сервисы и билетные системы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспортвидеоЕвгений Дуко
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