18:15Транспорт
Тестирование виртуальной карты "Тройка" стартовало в столичном метрополитене
Московский метрополитен расширяет возможности для оплаты проезда. Скоро появится виртуальная карта "Тройка". Пока в эксперименте принимают участие сотрудники подземки, но скоро опробовать все возможности нового проездного можно будет и пассажирам.
Это будет специальное приложение для телефона, которое будет работать не только в метро, но и в другом городском транспорте столицы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.