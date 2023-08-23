Тестирование виртуальной карты "Тройка" стартовало в столичном метрополитене

Московский метрополитен расширяет возможности для оплаты проезда. Скоро появится виртуальная карта "Тройка". Пока в эксперименте принимают участие сотрудники подземки, но скоро опробовать все возможности нового проездного можно будет и пассажирам.

Это будет специальное приложение для телефона, которое будет работать не только в метро, но и в другом городском транспорте столицы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.