Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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18:15

Транспорт

Тестирование виртуальной карты "Тройка" стартовало в столичном метрополитене

Тестирование виртуальной карты "Тройка" стартовало в столичном метрополитене

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Московский метрополитен расширяет возможности для оплаты проезда. Скоро появится виртуальная карта "Тройка". Пока в эксперименте принимают участие сотрудники подземки, но скоро опробовать все возможности нового проездного можно будет и пассажирам.

Это будет специальное приложение для телефона, которое будет работать не только в метро, но и в другом городском транспорте столицы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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