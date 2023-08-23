Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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17:15

Общество

Новости часа: участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро временно закроют

Новости часа: участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро временно закроют

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют с 26 по 28 августа. Об этом сообщил Московский метрополитен.

Похолодание в Москве в четверг, 23 августа, выйдет на пик. Синоптики обещают до 18 градусов.

Метро появится в шаговой доступности у 450 тысяч москвичей после продления Троицкой линии. Об этом сообщила Москомархитектура.

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