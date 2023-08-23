Штрафы за среднюю скорость вернут в России

Минтранс РФ определился со штрафами за среднюю скорость. Требования должны появиться в правилах дорожного движения с 1 марта 2024 года. Соответствующий проект постановления уже опубликован.

Речь идет фактически о замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами. По нему раньше вычисляли, превышал водитель разрешенную скорость или нет. Подобную практику отменили два года назад решением ГИБДД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.