Новости последнего часа: воду раздают на восьми станциях московского метро из-за жары

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Воду раздают на восьми станциях московского метро из-за жары. Об этом сообщил Дептранс.

Соблюдение антиковидных мер останется в школах и колледжах Москвы в новом учебном году. Об этом рассказали в мэрии.

Российские аналоги Sprite и Fanta начнут выпускать в сентябре. Об этом заявили СМИ.