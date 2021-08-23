До конца года откроются две станции МЦД-4

На Киевском направлении Московской железной дороги до конца этого года планируется открыть две станции – "Аминьевскую" и "Минскую". Они войдут в состав МЦД-4 и позволят делать пересадку на одноименные станции столичного метро.

Это самый протяженный и сложный с точки зрения строительства диаметр. Его запуск сможет улучшить транспортное обслуживание жителей 23-х районов Москвы.

Подробнее о том, когда это произойдет, сколько новых вокзалов откроют на МЦД-4 и как они будут выглядеть, – в эфире телеканала Москва 24.