В Дептрансе рассказали, что изменится после запуска МЦД-4

12:15
Шесть новых вокзалов запустят до конца года в Москве. МЦД-4 – самый протяженный и сложный с точки зрения строительства. Руководитель комплекса информирования МЦД департамента транспорта Москвы Тимур Соцкий рассказал, что в проекте МЦД есть несколько треков, над развитием которых ведется работа.
"Это подвижной состав, это билетная система, это инфраструктура. В первую очередь, пассажирская инфраструктура – это новые городские вокзалы, пригородные вокзалы и транспортно-пересадочные узлы", – сказал Соцкий.
Он отметил, что для того, чтобы пассажиры смогли строить маршрут с использованием разных видов транспорта и осуществлять пересадки бесплатно, МЦД позиционируют, как часть транспортного каркаса города и часть каркаса метрополитена с единой билетной тарифной системы.
Подробнее о том, когда заработает МЦД-4 и что изменится после открытия, – в эфире телеканала Москва 24.
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