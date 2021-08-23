Новости мира: "Аэрофлот" отменил полеты в Бангкок из-за ситуации в Афганистане

"Аэрофлот" отменил полеты в Бангкок до конца октября из-за ситуации в Афганистане. Ранее авиакомпания изменила маршруты рейсов в Кабул и Дейли. В руководстве перевозчика решили не направлять свои самолеты даже к окрестностям страны, взятой под контроль запрещенной в России террористической группировкой "Талибан". Пассажирам вернут деньги за билеты или перебронируют их на другие даты. Боевики вошли в столицу Афганистана 15 августа. Правительственные войска даже не пытались оказать им сопротивление. Президент страны сложил с себя полномочия и улетел за границу.

О том, что происходит в Кабуле говорят даже в мировой светском обществе. Анджелина Джоли даже специально завела Instagram, чтобы публично поддержать народ Афганистана. Актриса опубликовала письмо афганской девочки, в которой та рассказывает о том, что в стране царит страх и говорит, что не верит в то, что талибы изменились с момента своего первого прихода к власти. Джоли пообещала, что будет и дальше публиковать письма граждан Афганистана, поскольку у них самих возможности делать это в соцсетях практически нет.

Громким скандалом закончился футбольный матч чемпионата Франции между Ниццей и Марселем. На 75-й минуте игры один из фанатов хозяев бросил бутылку в полузащитника гостей Дмитрия Пайета. Тот швырнул ее обратно в фанатский сектор. К кромке поля тут же выбежали футболисты обеих команд, в том числе запасные, а также судьи и стюарды. А с трибун на газон устремились десятки болельщиков. Началась драка. На наведение порядка ушло около часа, но когда главный арбитр принял решение возобновить матч, футболисты Марселя отказались выходить на поле. Теперь им грозит техническое поражение со счетом 3:0.



Число погибших при наводнении в американском штате Теннесси увеличилось до 22 человек. Еще 40 считаются пропавшими без вести. В зоне стихийного бедствия продолжаются поисковые работы. Но спасателям приходится непросто. Добраться к затопленным территориям можно только по воздуху. К тому же там часто случаются перебои со связью.

В мексиканском заливе горит нефтяная платформа. 5 человек получили сильные ожоги, их вертолетами доставили в ближайший госпиталь. Врачи утверждают, что жизни пострадавших ничего не угрожает. Погибших нет. По словам пожарных, они держат ситуацию под контролем, но погасить пламя пока не получается.

Елизавета II готова подать в суд на принца Гарри и его супругу Меган Маркл. Местные таблойды со ссылкой на свои источнике в Букингемском дворце пишут, что королева раздражена из-за постоянных нападок со стороны родственников, но все же надеется, что Гарри и Меган одумаются и прекратят конфликт. Последней каплей якобы стали мемуары Гарри, которое планирует опубликовать одно из ведущих британских изданий.

Британский режиссер Терри Гиллиам перепутал Россию и Украину. Выступая на Одесском международном кинофестивале он решил выразить благодарность организаторам, но вместо этого поверг собравшихся в настоящий шок. Позже Гиллиам извинился и признался, что просто полностью потерял связь с реальностью. Кроме того, режиссер признался, что очень любит Сергея Эйзенштейна, снявшего фильм "Броненосец Потемкин". Действие в ленте, снятой советским режиссером, происходит в Одессе, вот в голове у Гиллиама и случилась путаница.