Сквозное движение поездов на центральном участке МЦД-2 ограничат 26 и 27 июля

Сквозное движение поездов на центральном участке МЦД-2 ограничат в предстоящие выходные, 26 и 27 июля. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Интервалы увеличатся, а составы будут следовать укороченными маршрутами. На участке от Курской до Курьянова интервалы вырастут до 2,5 часа, а от Курьянова до Царицына – до 1,5 часа. На пути от Царицына до Подольска возможны паузы до 30 минут, при этом со стороны Подольска поезда проследуют преимущественно укороченными маршрутами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.