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23 июля, 17:15

Транспорт

Ситуация с приемом и выпуском самолетов в Москве стабилизировалась

Ситуация с приемом и выпуском самолетов в Москве стабилизировалась

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Столичные аэропорты работают в штатном режиме. В Шереметьево пассажирам оказывают всестороннюю поддержку, в том числе организуют зоны отдыха с матрасами, бесплатно выдают воду, а также предоставляют всю необходимую информацию.

Для удобства на месте работают и представители авиакомпаний. В настоящий момент расписание стабилизируется. Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, а на вылет – по очередности и готовности воздушных судов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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