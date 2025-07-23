Ситуация с приемом и выпуском самолетов в Москве стабилизировалась

Столичные аэропорты работают в штатном режиме. В Шереметьево пассажирам оказывают всестороннюю поддержку, в том числе организуют зоны отдыха с матрасами, бесплатно выдают воду, а также предоставляют всю необходимую информацию.



Для удобства на месте работают и представители авиакомпаний. В настоящий момент расписание стабилизируется. Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, а на вылет – по очередности и готовности воздушных судов.

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