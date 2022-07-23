Движение на некоторых улицах в Москве перекроют из-за велогонки La Strada

Столичным автолюбителям стоит перед поездкой заглянуть в навигатор. Движение на некоторых улицах перекроют из-за велогонки La Strada. Стартует она в 9 утра. Но ограничения начались еще с ночи. До 21:00 нельзя проехать по участку Крылатской улицы на западе Москвы. В центре до 10:30 закрыт участок от Пресненской до Краснопресненской набережной. Ограничения этим утром затронут Звенигородское шоссе, улицу Лужники, Фрунзенскую и Кремлевскую набережные и ряд других улиц в центре города. Там же будет временно запрещена парковка.

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