Москвичам рассказали, что можно увидеть на МАКС-2021

Жители и гости столицы могут посетить Международный авиационно-космический салон, который проходит в Жуковском. Там работает выставка воздушных судов. Звезда МАКС-2021 – истребитель пятого поколения Checkmate, что означает "Шах и мат".

Новинка "Сухого" должна поменять правила игры на поле боя, говорят производители. Первый полет Checkmate запланирован на 2023 год, серийное производство начнется в 2025 году.

Добраться до авиасалона можно как на электричке, так и на личном транспорте. Подробнее о том, что требуется для посещения и сколько стоит билет, – в сюжете телеканала Москва 24.