Москвичам рассказали о ситуации на столичных дорогах

Дорожный трафик в Москве оценивается в 3 балла.

ДТП на внешней стороне Садового кольца в правом ряду на Большой Сухаревской площади тормозит движение от Каланчевской улицы. На данном участке машины двигаются со скоростью 12 километров в час.

Из-за аварии на Нижегородской эстакаде образовался затор на внутренней стороне Третьего транспортного кольца, машины стоят от Лефортовского тоннеля.

Медленно едет Кутузовский проспект в направлении центра в пределах Транспортного и Садового колец. Там скорость машин до 25 километров в час.

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