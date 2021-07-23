Специалист оценил загруженность столичных дорог

Главный специалист ЦОДД Артем Пелевин рассказал о загруженности столичных дорог. По его словам, движение в городе оценивается в 3 балла. Общая длинна заторов составляет 114 километров.

На Ленинградском шоссе в районе дома 21 в направлении центра столкнулись два автомобиля, занят левый ряд, движение затруднено на 2 километра.

На 37-м километре МКАД на внутренней стороне в левом ряду столкнулись три автомобиля. Участники ДТП перекрыли один ряд. Движение затруднено на 7 километров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.