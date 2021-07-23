ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл

Специалисты ЦОДД оценивают столичный трафик в 1 балл.

На внешней стороне МКАД на участке от Ярославского до Осташковского шоссе можно потерять 15 минут. Скорость потока на этом участке не превышает 15 километров в час.

Медленно едут машины и на самом Ярославском шоссе, средняя скорость магистрали не более 20 километров в час.

На Волгоградском проспекте образовался затор в направлении центра от улицы Академика Скрябина до Жигулевской улицы. Там можно задержаться на 15 минут.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.