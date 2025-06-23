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23 июня, 21:30

Транспорт

Участники патриотического автопробега доставили в Минск капсулы с землей с мест сражений

Участники патриотического автопробега доставили в Минск капсулы с землей с мест сражений

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Участники проекта "Города-герои – города героев" доставили в Минск капсулы с землей, собранной с воинских захоронений городов-героев. В церемонии закладки капсул в крипту храма Всех святых принял участие инициатор проекта председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Акцию приурочили к 80-летию Великой Победы и другим юбилейным датам, связанным с Великой Отечественной войной.

Общая протяженность маршрутов мероприятия составила 12 тысяч километров. Участники объехали 18 российских регионов и четыре – в Белоруссии. Всего в патриотических мероприятиях по пути следования автоколонны приняли участие более 50 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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