В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 23 июня

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК в районе Тульской эстакады, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла. Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на пересечении шоссе Энтузиастов и Большого Купавенского проезда, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

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