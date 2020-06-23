Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В Москве запущен третий круглогодичный маршрут электросудов Новоспасский – ЗИЛ. Теперь у более чем 55 тысяч жителей четырех районов есть доступ к самому инновационному виду городского транспорта. Кроме того, на второй линии ЗИЛ – Печатники открыли новый причал – Московская верфь.

"Московский метрополитен первым среди организаций принял участие в тестировании цифрового рубля. В этом году по задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы начали тестировать технологию не только для физических, но и для юридических лиц. Тестовый платеж между столичным метрополитеном и предприятием "Микрон Секьюрити Принтинг" прошел успешно. Такие транзакции позволят сделать платежи максимально прозрачными и снизить человеческий фактор при выполнении финансовых операций", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Число поездок на электробусах в сутки достигло 1 миллиона, что является рекордным показателем. Москва – лидер в Европе по количеству электробусов, а общее число поездок на них превышает 745 миллионов.

