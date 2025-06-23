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Новости

23 июня, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Собянин: регулярный речной маршрут Новоспасский – ЗИЛ открыт в Москве

Собянин объявил об открытии третьего регулярного маршрута речного транспорта

Трех российских детей эвакуировали из Израиля в Иорданию

Эксперт рассказал, как доказать отсутствие факта ДТП на автомобиле каршеринга

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Жители Подмосковья пожаловались на каршеринг, обвинивший их в нарушениях и ДТП

"Мой район. Новости": с улицы Мосфильмовской появится выезд на Южную рокаду

"Мой район. Новости": в Москве станет больше камер, фиксирующих телефон в руках водителя

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 20 июня

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Стартовала проходка тоннеля между станциями "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар" новой линии метро, сообщил Сергей Собянин. На Бирюлевской линии будет построено 10 станций, а ее протяженность составит 22 километра. В настоящее время возводят первые три станции: "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар".

"Внедрение искусственного интеллекта в градостроительство способствует оптимизации процессов, повышению качества и прозрачности работы. Реализация соглашения со Сколковским институтом науки и технологий позволит внедрить ИИ в процессы градостроительного планирования и предоставления услуг в строительстве. Совместная работа со Сколтехом усилит научно-технический потенциал столицы и обеспечит ее устойчивое развитие через интеграцию образования, науки и практики городского планирования", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Москва построила свыше 1 140 соцобъектов с 2011 года, в том числе школы, детские сады, медучреждения, а также спортивные и культурные комплексы. Строительство ведут как за счет средств столичной Адресной инвестиционной программы, так и при участии инвесторов.

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