Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Стартовала проходка тоннеля между станциями "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар" новой линии метро, сообщил Сергей Собянин. На Бирюлевской линии будет построено 10 станций, а ее протяженность составит 22 километра. В настоящее время возводят первые три станции: "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар".

"Внедрение искусственного интеллекта в градостроительство способствует оптимизации процессов, повышению качества и прозрачности работы. Реализация соглашения со Сколковским институтом науки и технологий позволит внедрить ИИ в процессы градостроительного планирования и предоставления услуг в строительстве. Совместная работа со Сколтехом усилит научно-технический потенциал столицы и обеспечит ее устойчивое развитие через интеграцию образования, науки и практики городского планирования", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Москва построила свыше 1 140 соцобъектов с 2011 года, в том числе школы, детские сады, медучреждения, а также спортивные и культурные комплексы. Строительство ведут как за счет средств столичной Адресной инвестиционной программы, так и при участии инвесторов.