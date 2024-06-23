Расписание поездов на МЦД-4 изменится с 24 июня

С 24 июня изменится расписание поездов на МЦД-4. Это связано с ремонтными работами на станции Железнодорожная.

На Нижегородском направлении интервалы движения электричек увеличат до 20 минут. При этом некоторые поезда будут идти по укороченным маршрутам. На Калужском направлении часть рейсов отменят, а некоторые составы от Апрелевки проследуют по сокращенному расписанию до станции Марьина Роща.

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