Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 09:15

Транспорт

Расписание поездов на МЦД-4 изменится с 24 июня

Расписание поездов на МЦД-4 изменится с 24 июня

Боатшеринговое приложение запустят в Москве летом 2024 года

Движение между "Деловым центром", "Шелепихой" и "Хорошёвской" временно закрыто

"Мой район. Новости": кешбэк стал доступен в городском транспорте Москвы

"Мой район. Новости": современные поезда планируют пустить по салатовой ветке метро

Собянин рассказал о развитии улично-дорожной инфраструктуры Москвы

"Тачки": 5-й элемент Москвы

Участок между станциями "Деловой центр" и "Хорошёвская" БКЛ временно закрыли

Участок БКЛ от "Хорошёвской" до "Делового центра" временно закрыли

Собянин рассказал о строительстве дорог в Москве

С 24 июня изменится расписание поездов на МЦД-4. Это связано с ремонтными работами на станции Железнодорожная.

На Нижегородском направлении интервалы движения электричек увеличат до 20 минут. При этом некоторые поезда будут идти по укороченным маршрутам. На Калужском направлении часть рейсов отменят, а некоторые составы от Апрелевки проследуют по сокращенному расписанию до станции Марьина Роща.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика