Новости часа: в Дептрансе рассказали о работе транспорта Москвы в условиях непогоды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городской транспорт Москвы работает штатно в условиях непогоды, задержек движения нет. Об этом сообщает Дептранс.

ЦБ РФ с 1 сентября ужесточит надбавки для банков по необеспеченным потребительским кредитам. Об этом рассказали в пресс-службе Центробанка.

Турпоток в Калининградскую область в 2023 году может превысить два миллиона человек. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.