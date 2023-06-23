Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 18:30

Экономика

Новости часа: в Дептрансе рассказали о работе транспорта Москвы в условиях непогоды

Новости часа: в Дептрансе рассказали о работе транспорта Москвы в условиях непогоды

Новости часа: ВКС России передали новую партию Су-35С

"Деньги 24": в РФ зафиксировали рост поставок автомобилей из Китая

Стало известно о подорожании авиабилетов в России

Новости часа: Роспотребнадзор рассказал о ситуации с очагами чумы на границе с РФ

Жителям столицы рассказали, на каком этапе строительства находится МЦД-4

Новости часа: до 8 баллов обещают вечером 23 июня на дорогах в центре Москвы

Автомобили "Москвич" начнут продавать еще в 31 городе РФ до конца года

Движение автомобилей на столичных дорогах оценили в 5 баллов

Новости часа: Собянин сообщил о масштабном благоустройстве пустующих территории

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городской транспорт Москвы работает штатно в условиях непогоды, задержек движения нет. Об этом сообщает Дептранс.

ЦБ РФ с 1 сентября ужесточит надбавки для банков по необеспеченным потребительским кредитам. Об этом рассказали в пресс-службе Центробанка.

Турпоток в Калининградскую область в 2023 году может превысить два миллиона человек. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Читайте также
транспортгородпогодаэкономикафинансытуризмрегионывидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика