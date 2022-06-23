В Москве открыли новые кассы для покупки билетов на речные трамвайчики

В столице начали работать новые кассы для покупки билетов на речные трамвайчики. Несколько касс уже работают на причале "Китай-город", он же Устьинский, а также у станции метро "Киевская".

Как рассказали в столичном департаменте транспорта, инфраструктуру будут обновлять и дальше. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.