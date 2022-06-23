Новости последнего часа: девять станций Большой кольцевой линии откроют в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Девять станций Большой кольцевой линии откроют в 2023 году. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

Власти Франции обсудят возвращение масок в транспорте в ближайшие недели, рассказали в правительстве.