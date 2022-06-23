Легендарная подлодка "Ленинский комсомол" покинула Кронштадтский морской завод. В июле субмарину отбуксируют в Выборг, а затем доставят к месту вечной стоянки в парке "Остров Фортов".

Перевозка субмарины станет грандиозным событием. Ее будут перевозить по суше. На пути следования уберут дорожные знаки, светофоры, теплосети и даже бордюры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.