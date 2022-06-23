Военные железнодорожники восстанавливают пути в Донбассе. Для этого используют поезд "Волга". Он был создан специально для работы в опасных условиях.

Вагоны покрыты надежной броней, а на платформах размещены орудия. Экипаж каждую минуту готов отразить нападение или разминировать участок пути. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

