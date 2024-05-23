Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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23 мая, 17:50

M24.RU

Представители власти рассказали, как будет регулироваться использование СИМ

Представители власти рассказали, как будет регулироваться использование СИМ

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23 мая в МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция о нормативно-правовом регулировании использования средств индивидуальной мобильности.

Перед журналистами выступили:

  • заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин;
  • заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко.
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