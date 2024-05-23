23 мая, 17:50M24.RU
Представители власти рассказали, как будет регулироваться использование СИМ
23 мая в МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция о нормативно-правовом регулировании использования средств индивидуальной мобильности.
Перед журналистами выступили:
- заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин;
- заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко.