Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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23 мая, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях 23 мая

Москвичам рассказали о главных новостях 23 мая

Новости часа: Сергей Собянин объявил о начале испытаний первого в РФ беспилотного трамвая

Дептранс Москвы рекомендовал отложить поездки на автомобиле на более позднее время 23 мая

Количество медленных зон увеличили в Москве

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о запуске виртуальной карты "Тройка"

Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая

Новости часа: на МЦД запущена оплата проезда по биометрии

Московские МФЦ не будут регистрировать ТС и выдавать водительские удостоверения 26 мая

Эксперт высказалась о развитии беспилотного транспорта в России

Дептранс Москвы напомнил, в каких парках ограничена скорость электросамокатов

В столице начались испытания первого в России беспилотного трамвая. На время тестирования он ездит по городу только с водителем и без пассажиров. Система копирует действия человека и исправляет свои ошибки. Запуск испытаний приурочили к открытию Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий.

Синоптики обещают в предстоящие выходные до 28 градусов тепла. В пятницу, 24-го числа, погода будет такой же солнечной и без осадков. По словам синоптиков, последние два дня температура в Москве соответствовала июньским и июльским значениям.

Московский мотофестиваль перенесли на один день – он состоится 26 мая. В Дептрансе рассказали, что перенос даты связан с последним звонком, который пройдет в столичных школах 24 и 25 мая.

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