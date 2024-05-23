Москвичам рассказали о главных новостях 23 мая

В столице начались испытания первого в России беспилотного трамвая. На время тестирования он ездит по городу только с водителем и без пассажиров. Система копирует действия человека и исправляет свои ошибки. Запуск испытаний приурочили к открытию Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий.

Синоптики обещают в предстоящие выходные до 28 градусов тепла. В пятницу, 24-го числа, погода будет такой же солнечной и без осадков. По словам синоптиков, последние два дня температура в Москве соответствовала июньским и июльским значениям.

Московский мотофестиваль перенесли на один день – он состоится 26 мая. В Дептрансе рассказали, что перенос даты связан с последним звонком, который пройдет в столичных школах 24 и 25 мая.

