Эксперт высказалась о развитии беспилотного транспорта в России

Председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева заявила, что в первую очередь беспилотным будет становиться коммерческий транспорт, который будет курсировать между городами.

Кроме того, это связано с меньшим количеством нюансов и помех, которые могут привести к несчастным случаям в городской среде. Также, по мнению Гордеевой, перед массовым запуском беспилотных транспортных средств должен быть разработан алгоритм действий на случай ДТП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.