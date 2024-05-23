Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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23 мая, 16:45

Транспорт

Эксперт высказалась о развитии беспилотного транспорта в России

Эксперт высказалась о развитии беспилотного транспорта в России

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Председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева заявила, что в первую очередь беспилотным будет становиться коммерческий транспорт, который будет курсировать между городами.

Кроме того, это связано с меньшим количеством нюансов и помех, которые могут привести к несчастным случаям в городской среде. Также, по мнению Гордеевой, перед массовым запуском беспилотных транспортных средств должен быть разработан алгоритм действий на случай ДТП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспорттехнологиивидеоРоман Карлов
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