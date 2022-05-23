Новые функции добавят в чат-бот московского транспорта

Чат-бот столичной подземки Александра совсем скоро сможет помочь москвичам с веломаршрутом, рассказать, где взять в аренду электросамокат или зарядить его.

Как сообщили в Дептрансе, ее обучат отвечать на вопросы о поездках на самокатах и велосипедах. Сделают это с помощью пользователей онлайн-платформы "Город Заданий".

Уже сейчас чат-бот можно спросить о метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте. В тестовом режиме Александра подскажет, какие заторы в городе или куда эвакуировали автомобиль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

