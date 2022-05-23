Правительство упростило регистрацию снегоходов и квадроциклов

Уже этой осенью регистрировать квадроциклы и снегоходы станет проще. С 1 сентября это можно будет сделать через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Об этом говорится в постановлении правительства.

Также меняются и сроки самой регистрации техники – с 17 до 10 рабочих дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.