На 25 станциях МЦК пронумеровали выходы

На 25 станциях Московского центрального кольца пронумеровали выходы. Об этом сообщили на портале mos.ru.

Дополнительная навигация, а это порядка 100 новых элементов, позволит пассажирам проще ориентироваться на платформах, где несколько выходов. Кроме того, помогают москвичам лайтбоксы – это световые панели с названиями станций, а также специальная напольная разметка.

До конца июня выходы пронумеруют на всех станциях МЦК. В метрополитене такая система работает с 2016 года. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.