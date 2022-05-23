В ГД предложили отменить платный проезд по федеральным трассам в сторону южных регионов

В Госдуме предложили отменить платный проезд по федеральным трассам в сторону южных регионов. Сделать дороги бесплатными собираются хотя бы на лето.

Однако не все такой инициативе обрадовались. Некоторые автомобилисты переживают, что это повлечет новые заторы, а до моря будет не доехать.

Оправданы ли такие страхи? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.