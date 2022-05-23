Речной трамвайчик запустили от Северного речного вокзала до Химок

Между Северным речным вокзалом и Химками начал курсировать речной трамвайчик. Он вмещает до 150 человек, а время в пути занимает всего 30 минут. Это значительно быстрее, чем на любом другом виде городского транспорта в час пик.

Также в столице заработали восемь новых экскурсионных маршрутов. Внутри речных трамвайчиков установлены табло с остановками и пересадками, чтобы не запутаться.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.