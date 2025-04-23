На Белорусском вокзале представили тематический электропоезд к 80-летию Победы

На Белорусском вокзале представили электропоезд, посвященный 80-летию Победы. Состав оформлен в память о событиях Великой Отечественной войны и уже отправился в Минск.

В каждом вагоне размещены архивные фотографии, письма и экспозиции, посвященные обороне Брестской крепости, партизанскому движению в Белоруссии и "Дорогам Победы" – маршрутам, по которым бойцы возвращались домой с фронта.

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